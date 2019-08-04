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AnayasaMahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan Barış Bildirgesi'ne imza atan 10 akademisyenin terör propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları ile ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepkiler sürüyor. 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Ferhat Bozkurt'un annesi Şehri Bozkurt, "Böyle bir karar çok yanlış. Bu ülkede anayasa varsa, kanunlar varsa, niye buna yönelik hareket etmiyorlar da teröristi sahiplenen akademisyenlere yandaş oluyorlar. Anayasa Mahkemesi teröriste nasıl sahip çıkar? Teröriste sahip çıkıyorlarsa o zaman onlar yandaş. Anayasa Mahkemesi bunları kabul ediyorsa hiç diyecek bir söz yok" dedi.