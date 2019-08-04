Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu açılıyor

Başkan Erdoğan'ın İstanbul-İzmir otoyolu projesinin açılış konuşmasından satırbaşları;

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bursa'yı özlemişiz. Bursa da bizleri özlemiş. Bizi gönül sıcaklığıyla karşıladığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, bugün Bursa'ya iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmaya geldik. Bugün anlamlı bir gün. Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bu işi, bu projeleri eleştirenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyorlar ki; nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Biz kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz bunları. Ama bunların aklı ermez bunlara."

"İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLUNU AÇIYORUZ"

"Bugün otoyolumuzun 192 km'lik kalan bölümü tamamlıyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi; "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür, kalır eseri." Biz eserlerimizle var oluyoruz. Nereden nereye. Bu viyadükler, yollar öyle kolay yapılmadı. İstanbul ve İzmir arasındaki mesafeyi 100 km kısalttık. Daha güvenli ve daha hızlı hale getirdik. Şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı otobanla bu yolu birleştireceğiz. Bu yollar sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Ülkemize katkı sağlayacağı ortadadır. İş bilenin kılıç kuşananındır. Bu otoyol her bakımda ülkemize karlı ve kazançlı bir projedir. Devletin kasasından hiçbir şey çıkmıyor. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum."

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

"Proje için bugüne kadar (projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından) 7 milyar dolar harcama yapıldı. 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Bugüne kadar burada çalışılan süre içinde şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkanı buldu. Proje tamamlandığında, yapım çalışmaları bittiğinde bu projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın kişi istihdam edilecek."

"1 yıl erken tamamlanan İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluk 404 kilometre. Bunun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan bir otoyol projesi. Mevcut yol, bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi."

"2010 yılında başlanan projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, 2016'da hizmete alındı. Köprüyle İstanbul-İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre yani 1,5 saat kısaldı."

"Yol, su medeniyettir. Yolunuz suyunuz yoksa siz gayri medeniyetsiniz ama nerede CHP varsa orada susuzluk, çöp vardır. İşte şu anda CHP belediyelerinin olduğu yerlerde atık sular var, susuzluk var."

"6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Hem yolculuk süreleri kısaldı, hem de yolculuk konforu arttı. Ülkemizdeki trafik kazalarının azaltılması yolunda çok önemli mesafeler kat ettik. Kazalarda oranlar azalıyor."

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