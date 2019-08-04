BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı'nca düzenlenen Darülaceze Buluşması'nda kurum içerisinde yenilenen Darülirfan Toplantı Salonu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, "Yaşlılarımızı, özellikle ailelerinin yanında destekleyen uygulamaları hayata geçirmek suretiyle aile bütünlüğünü ve kuşaklararası dayanışmayı koruyoruz. Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz" dedi. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözleriyle Darülaceze'nin önemine vurgu yapan Bilal Erdoğan ise şunları söyledi: "Darülaceze; bana öyle geliyor ki, bütün bu felsefenin temsilidir aynı zamanda. Rengine, kimliğine, dinine bakılmaksızın insana insan olduğu için değer verilmesini yaşatmışız. İnsana verilen önem her şeyin ötesindedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmazsanız devletin yaşaması mümkün değildir. Bu sebeple Darülaceze'yi yaşatmamız lazım." Darülirfan Toplantı Salonu açılış konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı.