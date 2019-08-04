Dev projede büyük gün

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden biri olarak inşa edilen İstanbul-İzmir Otoyolu bugün hizmete açılıyor. 2011'de başlayan çalışmalar etap etap tamamlanarak sona kadar gelindi. Osmangazi Köprüsü, Bursa, Manisa etaplarıyla kısmen hizmete açılan otoyolun 192 kilometrelik bölümü de bugün faaliyete geçiriliyor. Otoyol ile 9 saat süren İstanbul-İzmir arası 3,5 saate, Bursa ve İzmir arası da 2 saate düşecek. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 km otoyol ve 42 km bağlantı yollarıyla toplam 426 km uzunluğunda. Yeni yol projesi, kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün Bursa'da gerçekleştirilecek açılış töreni sonrasında Kurban Bayramı'nda otoyolun tamamı kullanılabilecek.