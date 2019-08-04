Ellerde sabah, dillerde CHP’ye tepki

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulAvcılar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçtiği için kardeşlik anlaşmasını bozduğu Çanakkale'nin Geyikli ilçesi halkının sesi olan SABAH, dün ellerdeydi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş makinesi alacaklarını söyledi. Ak Parti Gurup Başkanvekili Bülent Turan'ın da devreye girmesiyle Geyikli Belediyesinin neye ihtiyacı varsa karşılanacak. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'de Geyikli'ye iş makinesi gönderdi."Bunlar kendi partisinden olmayana düşman oluyorlar. Alırsa alsınlar. Başkanımız gerekeni yapar.Yazık sanki biz başka bir ülkenin belediyesiyiz. Parti değişti diye kardeşlik bitiyorsa vay o belediyenin haline. Demek ki Avcılar'da CHP'ye oy vermeyene düşman gözüyle bakılıyor.Verdikleri iş makinesini geri alarak bizim belediyemizi çökertemezler. Biz de Geyikli halkı olarak yenisini alırız