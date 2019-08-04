İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı’na şok! Davasına baktığı avukat defalarca tehdit etti

İstanbul Barosu avukatlarından Celal Topuz'un eşi Esra Aydın 2014 yılında mahkemeye başvurdu. Aydın, avukat eşinin kendisine yeterince vakit ayırmadığını, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanmak istedi.

Ziya Bülent Öner

HAKİME YILLARCA HUSUMET BESLEDİ

İstanbul Hakimlerinden Ziya Bülent Öner'in mahkemesinde görülen dava kısa bir süre sonra sonuçlandı. Avukat Topuz eşinden boşanmak istemediğini beyan etse de hakim Öner, Aydın'ın talebi sonrası çiftin boşanmasına hükmederek bir de eşe iştirak nafakası ödenmesine hükmetti. Dosyanın kesinleşmesi sonrası iddiaya göre Topuz kendilerini boşayan hakim Öner'e husumet gütmeye başladı. İstanbul Adliyesi'ne her geldiğinde çağrı kağıdının üzerine 'Bu kepazelik senin yüzünden eşimle aramı düzeltmek sana düşer' şeklinde yazılar yazıp hakime bırakıyordu.

Bülent Öner

İFADEYE GELMEYİNCE DAVA AÇILDI

15 Ocak günü yeniden adliyeye gelen Topuz saat 13:40 sıralarında yeniden şu anda İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan hakim Bülent Öner'in odasına girdi. Hakime hakaret eden Topuz odadan çıkıp gitti. Bunun üzerine hakim avukattan şikayetçi oldu. Bülent Öner'in şikayeti üzerine Avukat Topuz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Cengiz Topuz'a defalarca tebligat çıkarılmasına rağmen ifade vermekten kaçınca savcılık avukat hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.