İstanbul’un en güzel kurbanlığı Bora

BUGÜN NELER OLDU

KurbanBayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban pazarları da hareketlendi. Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde bulunan Uzel Kurban ve Kesim Alanı'nda düzenlenen 2019 Kurban Güzeli Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Türk Bayrakları ve duvaklarla süslenen kurbanlıklar podyumda boy gösterdi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği Ayhan Kaya'nın Ağrı'da yetiştirdiği bin 300 kiloluk "Bora" isimli büyükbaş kurbanlık aldı. Fiyatı 30 bin lira olan Bora kurban pazarında alıcısını bekliyor. Bu arada Uzer Kurban Satış Alanı'nda Bora dışında İstanbul'un tek kurbanlık devesi de ilgi çekti. Kalender isminde olan deve 1000 kilo ağırlığına ulaşmış durumda. Fiyatı 20 bin lira olan Kalender en az Bora kadar ziyaretçilerin gözdesi./ SABAH