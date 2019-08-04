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diyet ödedi! Ankara'yı karıştıran atama kararı

CHP'li belediyelerde atama peşkeşleri devam ediyor. İzmir'den 'a birçok CHP'li belediyede yaşanan akrabalara kıyak atamalara Ankara'da 'ın farklı bir “diyet ödeme” ataması da eklendi.

Giriş Tarihi: 4.8.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 14:26
Mansur Yavaş diyet ödedi! Ankara'yı karıştıran atama kararı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün referansıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü'ne İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Akın Hondoroğlu, başkan olarak atandı.



Hondoroğlu'nun, parti programlarında iki ismin fahri olarak korumalıklarını yaptığı da iddia edildi. Atanan başkan, Ego Spor Kulübünü aile şirketine çevirerek aynı aileden 3 kişiyi görevlendirip maaş bağladı.

Akşam'ın haberine göre; Aybüke Yılmaz'ı kulüp danışmanı olarak görevlendiren Hondoroğlu, kendisinin çocukken taekwando dersleri de aldığı Yılmaz'ın babası Mustafa Yılmaz ve amcası Kemal Yılmaz'ı da antrenör olarak atadı..

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Mansur Yavaş diyet ödedi! Ankara'yı karıştıran atama kararı
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