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merkezli terör operasyonu

merkezli terör operasyonunda yakalama kararı bulunan Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 22:50
Mardin merkezli terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Amak gözaltına alındı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 24 Temmuz'da gözaltına alınan DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP'li Leyla Bozkurt tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Mardin merkezli terör operasyonu
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