Şehidi 20 günlük bebeği uğurladı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin üs bölgesine saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kovancılar merkez meydan camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Hasan Kıratlı, annesi Ayşe Kıratlı, eşi Nursen Kıratlı, 20 günlük bebeği Elçin Kıratlı, şehidin yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin bebeğinin törene getirildiği esnada duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Nursen ve annesi Ayşe Kıratlı'nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.