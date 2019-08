Türkiye'ye sevgisi olan herkes ülkemizin birinci sınıf vatandaşıdır

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılacak Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı. Törende Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin de hazır bulundu. İşte Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satırbaşları;Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi süreç boyunca vakfa her türlü desteği sağladı. Vatikan temsilcilerinin de gereken adımları atmasıyla Süryani vatandaşların kendilerine ait bir kiliseye kavuşma imkanı elde edildi. Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbulumuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum.'En geç 2 yıl içerisinde burayı bitirmeniz lazım', dedim. '2 yılda bitiririz' dediler. Ben de şimdiden 'hayırlı olsun' diyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz. Bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul'u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Bu uzun tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olmuştur. İspanya'dan Kafkasya'ya, Doğu Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen tüm mazlumlar, tüm mağdurlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen ve içlerinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda biz ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütleri Irak ve Suriye'de bu insanlara her türlü zulmü yaparken biz herkese yüreğimizi açtık. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne kökenlerini ne renklerini ne kültürlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmemiştir. Çünkü bizim için buraya gelen herkes, önce insandır. Sadece bu sıfatıyla gözümüzde her türlü hürmete, her türlü desteğe, her türlü hizmete layıktır. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde de asla herhangi bir ayrımcılığa tevessül etmedik. Coğrafyamızın en kadim halklarından olan Süryaniler bu hizmetlere ulaşımda herkes kadar hak sahibidir. Terör örgütlerinin ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi ortak vatanımız. Bu saldırıları boşa çıkarmanın yolu tek yürek, tek bilek halinde hareket etmekten geçiyor. Unutmayınız bu ülke hepimizin ülkesidir. Ne zihinlerimizde ne de kalplerimizde ayrımcılığa yer yok. Zira yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışı medeniyetimizin gereğidir.Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin törende yaptığı konuşmada "Tarihi Süryani kilisesinin geçmişi 2 bin yıl. Bu 2 bin yılda ilk kez biz Süryaniler böyle bir jestle karşılaşıyoruz. Bir cumhurbaşkanı bir devlet başkanı bir kilisemizin temelini atmış oluyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızla her zaman gurur duyuyoruz. Allah kendilerini başımızdan eksik etmesin" dedi.İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin ise "Kilisemiz, Sayın Erdoğan'ın iradesiyle yapılabilmiştir. Bu irade olmasaydı proje hayata geçemezdi" diye konuştu.BaşkanErdoğan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin (Bosphorus Global) Üsküdar'daki merkezini de ziyaret ederek projelere hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu görüşmede, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Suheyb Öğüt, gazeteci yazar Hilal Kaplan ve Boğaziçi Küresel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy yer aldı.