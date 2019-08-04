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Villaya sahte içki operasyonu: 4 ton içki ele geçirildi!

'de bir villada, sağlığa zararlı metil alkolü kaynatıp damıtarak merdiven altı imalathanelere dağıttığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 13:40
Villaya sahte içki operasyonu: 4 ton içki ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Temmuz'da Başakşehir'de bir villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, Yaşar Y. (37) ve Abdurrahman K. (39) yakalandı. Adreste yapılan aramada 3 ton 750 litre metil alkol, kaynatma kazanı ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.

Villada ayrıca, İzmir, Hatay ve Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış değişik markalarda alkollü içki kolileri bulundu.

Kiraladıkları villayı alkol imalathanesine dönüştürdüğü öne sürülen şüphelilerin, ucuz olarak temin ettikleri, sağlığa zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıttığı, tedarikçi olarak merdiven altı alkol imalathanelerine dağıttığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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Villaya sahte içki operasyonu: 4 ton içki ele geçirildi!
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