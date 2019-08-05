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'te ev ve araçlara çirkin saldırı

'in orta kesimlerindeki Gornji Vakuf'ta, bazı Boşnakların evlerinin duvarları ve araçlarına çizildi, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarını yaralayıcı ifadeler yazıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 18:18 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 18:30
Bosna Hersek'te ev ve araçlara çirkin saldırı

Orta Bosna Kantonu Polisinden yapılan açıklamada, Krupa köyündeki 5 araca ve evlerin duvarlarına Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildiği ve Srebrenitsa soykırımına ilişkin kurban yakınlarını yaralayıcı ifadelerin yazıldığı belirtildi.

Gece saatlerinde yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saldırının mağdurlarından Muhamed Pokvic, evinin duvarlarına yazılanlar nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek, "Hırvat komşularımız var. Onlarla aramız çok iyi. Olanlar karşısında yüzümüze bakamadılar." dedi.

Köy yönetiminden Anto Batinic de saldırıyı kınadığını belirterek, suçluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

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Bosna Hersek'te ev ve araçlara çirkin saldırı
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