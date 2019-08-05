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’li başkan çalışanların yarısını attı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
CHP’li başkan çalışanların yarısını attı
Adana İmamoğlu ilçe Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Kasım Karaköse, belediyede çalışan 51 kişiden 23'ünü işten çıkardı.

HASTA YATAĞINDA ÖĞRENDİ
Eski belediye başkanın koruması olan ve işten çıkartılan 4 çocuk babası Erkan Işık, "Kozan'da hastanede raporlu yatarken çıkışımı vermişler" dedi.

EŞİM BEYİN FELCİ HASTASI
İşten çıkarılanlardan biri eşi beyin felci hastası olan 3 çocuk babası Ahmet Aşılar, "Başkana eşimin durumunu anlattım. Emekliliğime 3 yılım kaldı bana bir babalık yap dedim. Ama dinlemedi" dedi. 4 yıllık fakülte mezunu olan 2 çocuk babası Mesut Ersoy ise "Büro elemanı olarak görev yapıyordum. 31 Mart seçiminden sonra garajda bana bir gün sandalyeleri boyattılar. İkinci gün yıldırmak amaçlı çöp kamyonun arkasına gönderdiler. 2,5 ay boyunca Fatih Mahallesi'nde çöpçülük yaptım. Daha sonra beni işten çıkardılar" dedi.
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CHP’li başkan çalışanların yarısını attı
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