CHP’li başkan çalışanların yarısını attı

BUGÜN NELER OLDU

Adanaİmamoğlu ilçe Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Kasım Karaköse, belediyede çalışan 51 kişiden 23'ünü işten çıkardı.Eski belediye başkanın koruması olan ve işten çıkartılan 4 çocuk babası Erkan Işık, "Kozan'da hastanede raporlu yatarken çıkışımı vermişler" dedi.İşten çıkarılanlardan biri eşi beyin felci hastası olan 3 çocuk babası Ahmet Aşılar, "Başkana eşimin durumunu anlattım. Emekliliğime 3 yılım kaldı bana bir babalık yap dedim. Ama dinlemedi" dedi. 4 yıllık fakülte mezunu olan 2 çocuk babası Mesut Ersoy ise "Büro elemanı olarak görev yapıyordum. 31 Mart seçiminden sonra garajda bana bir gün sandalyeleri boyattılar. İkinci gün yıldırmak amaçlı çöp kamyonun arkasına gönderdiler. 2,5 ay boyunca Fatih Mahallesi'nde çöpçülük yaptım. Daha sonra beni işten çıkardılar" dedi.