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İçişleri Bakanlığı açıkladı: tatili süresince sıkı denetim

İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta başlayacak tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği, ayrıca hava ve kadar destekli birçok yüzlerce nokta ve aracın denetim altında olacağı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 12:36
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı tatili süresince sıkı denetim

AYIN 9'UNDAN İTİBAREN HAVA VE KARA DESTEKLİ YÜZLERCE NOKTADA DENETLEME

Kurban Bayramı tatili süresince 18 ildeki 20 güzergahta her 10 km'de bir trafik ekibi görevlendirilecek, 1120 yolcu otobüsü sivil ekiplerce denetlenecek. 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetim yapılacak.

116 BİN TRAFİK MEMURU GÖREVDE OLACAK

İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kurban Bayramı tatili süresince sıkı denetim
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