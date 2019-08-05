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'te 'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı

merkezli 3 ilde, /'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüte bağlılığı devam ettirmek için sohbet toplantıları düzenleyen kişiler, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, finansman ve emniyet sorumluları bulunuyor. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli  ve 'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 18:30
Karabük'te FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı

Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün yeni 'il yapılanması'nda aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral verdikleri, örgütsel bağlılığı devam ettirme amaçlı sohbetler düzenledikleri tespit edildi.
Gözaltına alınanlar arasında; örgütün 'yeni yapılanması'nda sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları ve sözde emniyet sorumlusu da bulunuyor. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgüte ait yayınlar, 4 bin 200 dolar, 1400 TL, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerden 2'sinin emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı bildirilirken, soruşturma sürdürülüyor.

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Karabük'te FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı
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