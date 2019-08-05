Kas hastası 6 kardeşin yüzünü güldüren görüşme

BUGÜN NELER OLDU

Malatya'da yaşayan Ümmügülsüm (27), Mehmet (23), Ilgın (31), Yeter (20), Yusuf (29) ve Ali Katı (30) adlı kardeşler yakalandıkları kas hastalığından dolayı 14 yaşlarından beri tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, geçen hafta yaptığı Malatya ziyaretinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın da aracılığıyla kas hastası kardeşlerin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Yıldırım'ın 'bir isteğiniz var mı?' demesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve onunla konuşmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine Yıldırım, kardeşleri görüntülü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan'ile tek tek görüntülü olarak konuşan kardeşler onu çok sevdiklerini ifade edip evlerine çay içmeye davet ettiler ve hastalıklarının kök hücre nakli ile tedavisi konusunda yardım istediler. Erdoğan tedavileri konusunda ne gerekiyorsa yapılacağını belirtip, çay daveti için de "İnşallah nasip olursa" dedi.SABAH'a konuşan baba İbrahim ve anne Emine Katı, 8 çocuğundan 6'sının kas hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek, "Yavrularımızın yıllar sonra gülüp mutlu olduklarını gördük. 10 yıl oldu onların gülüp sevindiğini görmüyorduk. Başkanımız Erdoğan çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Allah da hep kendisinin yüzünü güldürsün. Sağlık versin başımızdan eksik etmesin. Devletimiz her alanda ihtiyacımızı karşılıyor. Bunu Erdoğan'a borçluyuz. Çocuklarımızın mutlulukları o gün boyu devam etti" dediler. Kas hastası kardeşler rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamıyor ve günlerini evlerinde yatakta geçiriyor. Baba geçimini seyyar tezgâhta sattığı çoraplarla sağlıyor.