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Kayıp çocuğun cesedi bulundu

'nın Akçakale ilçesinde, dün arkadaşlarıyla yüzmeye giden çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 13:33
Kayıp çocuğun cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğraklı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında çocuk cesedi gören vatandaşlar, jandarmaya haber vererek cesedi kıyıya çıkardı.

Bölgeye gelen ekipler, cesedin dün akşamdan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Mehmet Altun'a ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğun ailesinin, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla yüzmeye giden Mehmet Altun'un akşam eve dönmemesi üzerine, jandarmaya kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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Kayıp çocuğun cesedi bulundu
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