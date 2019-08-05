Kerem Alkin yazdı: Milli kaynaklarımıza saldırı...

Yaş 50'yi devirince, zaman zaman düşüncelere dalıyorum; bu ülkeyi bunca badire, bunca hainlik, bunca küresel operasyona rağmen ayakta tutan, darbelerden sağlam çıkmasını sağlayan nedir diye. Bu ülkenin dünyada bir elin parmakları kadar bile ülkeye nasip olmayacak 'müthiş' bir 'Milli Damarı' var.

Sağ eğilimden Sol eğilime, toplumun bütünü diyebileceğimiz geniş bir kütlede öyle bir 'vatanseverlik', öyle bir 'Millilik' duygusu var ki, Bizleri ayakta tutan bu.

Ancak, 'Milli Damar', küresel yeni medya ağı üzerinden, ister dijital medya, ister sosyal medya, yoğun 'saldırı' altında.

Türkiye'nin toplumsal, kültürel değerleri konunun bir yönü. Ben, kendin cephemden, 'ekonomi' alanındaki 'milli bağımsızlık' mücadelesinin bir alanına yönelik yoğun saldırıdan söz edeceğim.

Türkiye Ekonomisi'nin 'demokratikleşme' sürecinin en önemli sac ayaklarından birisini teknoloji, finansman ve enerji alanında 'kendine yeten', milli imkan ve kabiliyetleriyle hareket edebilen bir ekonomi olabilmesi oluşturuyor.

Enerjide 'Milli' imkan ve kabiliyetler ise, 'yenilenebilir enerji' imkanlarından yararlanmaktan ve teknolojisini üretmekten geçmekte. Türkiye, 'yenilenebilir enerji' imkanlarını kullanma ve bu alanda 'Milli' teknoloji üretme yönünde en iddialı adım ve projeleri Bakan Berat Albayrak zamanında başlattı.

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