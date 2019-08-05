PKK’lı teröristlerden ‘aç susuz kaldık’ itirafı

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Van'daikna çalışmaları sonucu İl Jandarma Komutanlığına teslim olan iki terörist, terör örgütü PKK'daki sözde üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşarken kendilerinin arazide aç susuz kaldıklarını anlattı. Valilikten yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında iki teröristin Şırnak-Silopi Hudut Kapısı'ndan teslim olduğu belirtildi.Teröristlerin ilk ifadelerinde, terör örgütü PKK'nın gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini, kandırılarak örgüte katıldıklarını, kendilerinin neredeyse aç ve susuz olarak arazide kaldıklarını, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediğini, morallerinin bozuk olduğu, umutlarını kaybettikleri ifade etmişlerdir" denildi.