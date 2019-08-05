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: 'de amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı!

Anadolu Ajansı haberi olarak duyurdu. 'in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastanede tedavi altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 06:42
Son dakika: İzmir'de amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı!

Alınan bilgiye göre, Bağyurdu Mahallesi'nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle fabrika yetkililerine başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından zehirlendiği belirlendi.

Gazdan etkilenen 12 işçinin İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine sevk edileceği aktarıldı.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son dakika: İzmir'de amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı!
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