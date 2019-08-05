Suvarlı’da AK Parti kazandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde, 31 Mart'ta belediye başkanlığını kazanan İyi Parti adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanmasına karar verilen seçim dün yapıldı. Mazbatası iptal edilen Ağır'ın eşi Gülfer Ağır, AK Parti'den aday gösterilmişti. Üç adayın yarıştığı seçimde, bin 866 vatandaş 7 sandıkta oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi AK Parti adayı Ağır kazandı. Belde sakinlerinin sevgi gösterisinde bulunarak alkışladığı Ağır, "Eşimin sırtı yere gelmedi. Sevinçliyiz. Adıyaman'ın tek kadın belediye başkanı olduğum için de ayrıca halkımıza teşekkür ederim" dedi. Seçim vaatlerinden de bahseden Ağır, "Halk eğitim kursları, spor salonları açacağım. Kadınlara yönelik çok güzel projelerim var" diye konuştu.