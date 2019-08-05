Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 13:43
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, 7-8 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarette önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşecek.

Ardından Zelenskiy, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek.

Zelenskiy, nisanda devlet başkanlığı seçiminin hemen ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı.

Ukrayna'da geçen ay düzenlenen erken genel seçimlerde Zelenskiy'in "Halkın Hizmetkarı" partisi yüzde 43,16 oy alarak sandıktan birinci çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN