Umuda yolculukta insanlık dramı

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SahilGüvenlik ekiplerinin İzmir'in Çeşme ilçesinde kurtardığı göçmenler arasında bulunan ve 4 gündür aç ve susuz olduğu için bitkin düşen 11 yaşındaki Suriyeli Şiar Muhammed, hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 04.00 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında iki ayrı şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Filistin, Senegal, Somali ve Sri Lanka uyruklu 56 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Göçmenler arasındaki Suriye uyruklu 11 yaşındaki Şiar Muhammed'in durumu ise yürekleri sızlattı. Babasının kucağında bitkin durumda yatan Şiar Muhammed'in 4 gündür aç ve susuz olduğu öğrenildi. Yiyip içemeyen çocuk Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.