Son dakika haberi: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 2019 zamlı sigara fiyatları...

Kent grubunu elinde bulunduran British American Tobacco firması 3 TL zamma gitti. ABD merkezli Phılıp Morrıs sigara firmasının elinde de Parlıament, Marlboro, Lark gibi sigaralar var. Onların da zamlı fiyatları açıklaması bekleniyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan videolarda bazı büfe ve marketlerin vatandaşlara sigara satmadığı gözlemleniyor, zamdan önce aldıkları sigaraları zamdan sonra satmak isteyen kişiler vatandaşın tepkisini çekti. 2019 sigara zammı hakkında son dakika gelişmeleri...

İŞTE YENİ 2019 SİGARA FİYATLARI!

İlerleyerek zamlı güncel sigara fiyatlarını ve hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini görebilirsiniz.