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Ticaret Bakanı Wilbur Ross eylülde Türkiye’ye gelecek

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross eylülde Türkiye’ye gelecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık" ifadesini kullandı. Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk- Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir" ifadesini kullandı.
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross eylülde Türkiye’ye gelecek
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