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'den sorası açıklama

Sözcüsü sonrası açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 6.8.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 19:33
AK Parti'den MYK sorası açıklama

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları;

Türkiye mazlumlara şemsiye olacak bir konumdadır. Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

İttifak dayanışması temeldir. Dünyanın başka yerlerinde NATO hassasiyetinin altını çizenlerin, Türkiye söz konusu olduğunda bu kaygıları geri plana iten yaklaşımları kabul görmeyecektir.

Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

Türkiye kendi adımlarını atacak kapasiteye sahiptir.

Güney sınırlarımızda müttefiklerimizle birlikte barış koridoru kurmak istiyoruz.

Esasında Suriye'nin kuzeyindeki bu durumun ulusal bir güvenlik konusu olduğunu herkes kabul ediyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT HAZIRLIĞI

Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeyelim

CHP, seçim mi var, saf mı sıklaştırıyor gibi basiretsiz bir ifade kullandı. Meseleyi basit bir polemikle geçiştirmeye çalışmak akıllara başka şeyler getiriyor. Suriye konusu gündeme geldiğinde niçin bu kadar stresli açıklamalar yapıyorlar

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AK Parti'den MYK sorası açıklama
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