Alev Alatlı A Haber'e konuştu

Türkiye'nin önemli yazarlarından olan Alev Alatlı'nın yeni kitapları okuyucusuyla buluştu. Toplamı 11 cildi bulacak "Nasihatname"lerin ilk iki cildi "America the Beautiful, Fesüphanallah!" ve "All American He-Man, Hafazanallah!" Turkuvaz Kitap'tan yayınlandı. Batı karşısında öğrenilmiş çaresizlik ve 'Stockholm sendromu' arasında kalmışlar için Alatlı, adeta bir zihin detoksu yapıyor.

Alev Alatlı A Haber'e özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Batı ve medeniyetini eleştiren Alev Alatlı'nın konuşmasından detaylar;

"Nasihatname, 11 ciltten oluşan bir seri. Şu an sadece 2 cildi yayınlandı. Tek bir eser değil aslında. Batı medeniyetini irdeleyen bir seridir. Şimdilik yaklaşık olarak 6500 sayfalık bir çalışma."

"BİZ ÜLKE OLARAK BATI VE AMERİKA'YI TANIMIYORUZ"

Türkiye'nin Batı'yı tam olarak anlamadığı eleştirisine yapan Alev Alatlı doğu ve batı medeniyetleri veya kültürleri arasındaki ilişki üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Alatlı şunları söyledi:

"Biz ülke olarak Batı ve Amerika'yı tanımıyoruz. Mesela Hristiyanlığı bilmeyiz. Hal böyle olunca Batı'yı sürekli yanlış anlıyoruz. Yanlış pozisyon alıyoruz. Ben de bir zihin detoksu yapmak istedim. Ben bildiğim şeyleri mezara götürmek istemedim. Paylaşmak istedim bildiklerimi. Bildiklerimizi organ nakli yapar gibi birbirimize aktarmak zorundayız. Aksi taktirde 21.yüzyılın içinden çıkamayız. Neyle karşı karşıya olduğumuzu görmemizi istedim. Aklımızı başımızda toplayıp nerede durmamızı gerektiğimizi bilmemiz lazım."

"BATI'NIN DEĞER YARGILARI HRİSTİYANLIK ÜZERİNDEN İNŞA EDİLMİŞTİR"

"Öncelikle tepkilerini ölçemiyorsunuz. Bir Müslüman'a domuz derseniz kıyamet olur. Ama Batı'da böyle değil. Karşınızdakinin inancını, değer yargılarını, korkularını bilmiyorsanız, onunla olan ilişkinizde sürekli hata yaparsanız. Batı'nın değer yargıları Hristiyanlık üzerinden inşa edilmiştir. O yüzden iki kültürün birbirini anlaması lazım."

Alev Alatlı'dan Batı dünyası medeniyet algısına yönelik önemli eleştiriler

"BATI MEDENİYETİ HAYATI MAHVETTİ"

"Amerika'yı Batı'dan ayırmamak gerekir. Amerika Avrupa'dır. İkisini ayrı ayrı düşünmek hata olur. Batı'nın iğrenç bir tarihi vardır. Batı medeniyeti hayatı mahvetti."

EĞİTİMDE LİYAKAT

"Eğitim bir ulusal seferberlik sonucu oluşur. Değer yargılarınızı ve kavramlarınızı oturtmanız lazım. Burada bir birliktelik sağlayabilirsek bir mesele olmaz. Ama ana değer yargılarını sağlam tutmazsanız olmaz. Önce değer yargılarını sağlam tutmak lazım. Kendi kültüründen kaçan bir kesim var. Şimdi nasıl olacak bu? Bu aslında bir batılılaşma değil. Eğitimde kültür politikamızın olması gerekiyor. Hedeflerimizin olması lazım. Eğitimde revaş görecek kitaplar üreteceksiniz ki gelişeceksiniz. Eğitimde değer yargılarımızın olması gerekiyor. Türkçe eğitimde daha ileri gitmeliyiz. Kendi kültürümüzden kaçıyoruz biz."

"Batı kendi kurduğu acımasız sistemi bozacak her şeye karşı. Kapitalizm anlamında ırkçı. Irkçılığın temelinde ekonomi yatar. Bunun aslı budur. Kimseyi istemez. Paylaşmaya yanaşmaz."

"TÜRKİYE EKONOMİK SALDIRI ALTINDA"

"Türkiye küreselleşen bir dünyanın parçası olmak için bir aday. Dünya eski dünya değil. Sizi illa ki bir şeyler etkileyecektir. Bu yüzden dışarı saldırı almamak mümkün değildir. Saldırı elbette var. Ne olduğunuza karar vermek zorundasınız. Ya bu deveyi güdersiniz ya da bu diyardan gidersiniz. Uyumamak lazım. 24 saat uyanık olmak gerekir. Çok hızlı görecek ekiplerinizin olması lazım. Global adamlarınız olacak."

"DEMOKRASİLERDE GÜNÜMÜZDE POPÜLİST OLAMAZSANIZ KAZANAMAZSINIZ"

"Oy almak için popülist olmak zorundasınız. Yoksa oy alamazsınız. Bütün dünya popülist şu an. Olmayanlar da var elbette. Demokrasilerde günümüzde popülist olamazsanız kazanamazsınız. Halkın isteklerine karşılık vermek gerekir. Popülizm, korkuları kullanmaktır. Halkın arzularıyla oynar. Sürekli vaatte bulunursunuz."