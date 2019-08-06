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Darbeyi destekleyen başsavcı vekiline hapis

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Darbeyi destekleyen başsavcı vekiline hapis
15 Temmuz darbe girişimi gecesi FÖTE'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock üzerinden "Beyinsiz halk, Allah verecek belalarını. İnşallah darbe olur Allah'ım" diye mesaj attığı ortaya çıkan Bursa eski Başsavcı Vekili Nurettin Canata, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canata, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası görevden ihraç edilmişti. Hakkında örgüt üyeliğinden iddianame düzenlenen Canata'nın ihraç edilmeden önce Bursa'da yapılan teftiş sırasında FETÖ üyeleri tarafından yüksek puanlar verilerek parlatılmaya çalışıldığı, örgütün düzenlediği gezilere katılıp okullarını ziyaret ettiği saptandı.
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Darbeyi destekleyen başsavcı vekiline hapis
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