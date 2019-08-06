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ile mücadelede ’nin yanındayız”

Dışişleri Bakanı Dacic ülkelerinde olan okulunun kapatıldığını söyleyerek ’ye destek verdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
“FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanındayız”
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Fahri Konsolosluğu'nun açılışı için geldiği Edirne'de gazetecilere açıklamada bulundu.
İki ülke arasındaki işbirliğinin devamının ülkelerin menfaatleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Dacic, bir gazetecinin, Sırbistan'daki FETÖ ile mücadeleye ilişkin soru üzerine "Bizim tavrımız açık ve net. Bir tek okul vardı ve okul kapatıldı. Bizim diğer ülkelere göre duruşumuz açıktı, netti ve samimiydi. Bu duruşumuz aynı şekilde devam ediyor. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız" diye cevapladı. Dasic Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinde Sırbistan üzerinden geçerken daha sağlıklı seyahat etmeleri için altyapı ve yol çalışmaları yaptıklarını kaydetti.
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“FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanındayız”
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