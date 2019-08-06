BUGÜN NELER OLDU

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Fahri Konsolosluğu'nun açılışı için geldiği Edirne'de gazetecilere açıklamada bulundu.İki ülke arasındaki işbirliğinin devamının ülkelerin menfaatleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Dacic, bir gazetecinin, Sırbistan'daki FETÖ ile mücadeleye ilişkin soru üzerine "Bizim tavrımız açık ve net. Bir tek okul vardı ve okul kapatıldı. Bizim diğer ülkelere göre duruşumuz açıktı, netti ve samimiydi. Bu duruşumuz aynı şekilde devam ediyor. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız" diye cevapladı. Dasic Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinde Sırbistan üzerinden geçerken daha sağlıklı seyahat etmeleri için altyapı ve yol çalışmaları yaptıklarını kaydetti.