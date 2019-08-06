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'de operasyonu

'in Güzelbahçe ilçesinde bir markete düzenlenen operasyonda 361 şişe ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 08:06
İzmir'de sahte içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte içki ile mücadele kapmasında, Güzelbahçe ilçesindeki A.C'ye ait markette sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığıyla söz konusu iş yerine ortak operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, bandrollenmiş satışa hazır vaziyette, çeşitli ebatlarda toplam 231 litre olmak üzere 361 şişe sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sahte içki satışı yaptığı belirlenen iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı.

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İzmir'de sahte içki operasyonu
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