‘Polise teslim edin’ yazılı çuvaldan lav silahı ve el bombaları çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 4 Temmuz mahallesinde, İdris Gülbaş Sokak üzerinde yürüyen vatandaşlar, kaldırıma bırakılmış ve üzerinde "Sakın açmayın, polise teslim edin" yazılmış bir çuval görünce, 155'i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler ve bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede, çuvalın içinde bir lav silahı ve 5 el bombası olduğu belirlendi. Silahlar emniyete götürülürken, polis çuvalı bırakanı tespit etmek için, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Çuvalın, daha önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların yapıldığı kentte, pişman olarak örgütten ayrılan kişi ya da kişilerce bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.