Şehidin maaşıyla 17 genci okuttu

Diyarbakır'da 8 yıl önce PKK saldırısında şehit düşen Ufuk Başarı'nın 74 yaşındaki babası İsa Başarı'dan duygulandıran davranış... Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası İsa Başarı'nın (74) tek oğlu olan Jandarma Komando Çavuş Ufuk Başarı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında 14 Temmuz 2011'de bir grup PKK'lı teröristle girilen çatışmada 12 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Baba İsa Başarı, oğlunu kaybettikten sonra kendini hayır işlerine adadı. Yürümekte zorlanan, çeşitli sağlık problemleri yaşayan Başarı, eşi Sıddıka Başarı (74) ile geçimlerine emekli maaşının yeteceğini düşünerek oğlunun şehitlik maaşını ihtiyaç sahiplerine harcamaya karar verdi.







ERDOĞAN TOP GÖNDERDİ

Şehit babası İsa Başarı, ilk olarak 12'si oğluyla birlikte, diğerleri ise bugüne kadar ilçede şehit olmuş toplam 19 şehidin anısına Başköy Mezarlığı içerisine şehitlik yaptırdı. Türk bayraklarıyla donattığı alanı büyük bir şehitliğe dönüştürmek isteyen Başarı, mezarlık yanındaki arsayı satın alarak mezarlığın genişletilmesi için belediyeye bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Konya ziyaretinde buluşan Başarı, yaptırdığı şehitliğe top silahı yerleştirilmesini istedi. Başarı'nın isteğini hemen gerçekleştiren Erdoğan, aynı gün Milli Savunma Bakanlığı'na talimat vererek şehitliğe top silahı gönderdi.







SABAH'A KONUŞTU

Şehit babası yaşadığı köy ve ilçede başarılı olan ancak imkânı olmayan 17 öğrenciyi Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla belirleyerek burs vermeye başladı. SABAH'a konuşan Başarı, "17 öğrenciye eğitim yardımında bulundum. Özel ders almaları ve ihtiyaçları için destekte bulundum. Öğrencilerden 12'si üniversiteyi bitirip meslek sahibi oldu. Aralarında memur ve polis olanlar var. Kimin bir sıkıntısı olsa koşmaya çalışıyorum. Birinin sıkıntısı olursa uyuyamam. Belirli aylarda bazı kişilere yardımda da bulunuyorum. Oğlumla birlikte şehit düşen askerlerin aileleriyle sürekli görüşüyoruz. Çocukları için yaptırdığım şehitliğe sürekli ziyarete geliyorlar. Vatan sağolsun " dedi.







ORGAN BAĞIŞI İSTEMİŞ

Oğlunun ve arkadaşlarının şehit olduğu saldırıda gazi olan askerin iyileşmesi için tüm organlarını bağışlamak isteyen İsa Başarı, GATA'ya giderek yaralı asker için hangi organ gerekirse hepsini bağışlamak istediğini belirterek dilekçe verdiğini anlattı. Baba Başarı, "Tepeden tırnağa hangi organ gerekirse vermek için hazırdım. Gazimiz iyileşti. Şu an İstanbul'da yaşıyor. Onunla da sürekli görüşüyoruz" dedi.

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