Son dakika: MSB, ABD ile güvenli bölge görüşmelerinin başladığını açıkladı

10:30'DA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı dün gelen heyet ile Suriye'de koordinali bir şekilde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Amerika Birleşik Devletleri askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü bölümünün saat 10.30 itibarıyla başladığını açıkladı.

MSB, ABD ile güvenli bölge görüşmelerinin başladığını açıkladı

İKİNCİ GÜN...

Milli Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan 'Güvenli Bölge'ye yönelik ABD'li askeri yetkililer ile görüşmelerin ikinci gününün başladığı açıklandı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30'da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.

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