Yüksekova'da 30 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde bir iş yeri çevresinde yapılan çalışmalarda, 8 paket halinde sehpalara gizlenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 30 kilo 200 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.