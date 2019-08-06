Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yüksekova'da 30 kilo eroin ele geçirildi

'da 30 kilo eroin ele geçirildi

'nin ilçesinde bir iş yeri çevresinde yapılan aramada 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 16:36

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde bir iş yeri çevresinde yapılan çalışmalarda, 8 paket halinde sehpalara gizlenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 30 kilo 200 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekova'da 30 kilo eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN