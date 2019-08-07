‘Akın İpek askeri mahrem imamdı’

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FETÖ firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in aralarında olduğu 20 sanığın yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Cafer Tekin İpek hazır edilirken diğer tutuklu sanıklar Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü ile cezaevinden görüntülü bağlantı kuruldu. Tanık sıfatıyla ifade veren Çetin Acar, firari Akın İpek'in asker yapılanması içindeki mahrem imamlardan biri olduğunu söyledi. Örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra FETÖ'ye karşı mücadele etmeye başladığını ve kitaplar yazdığını anlatan Acar, 2014'teki ifadesinde de 500'e yakın isim vererek örgütün çözülmesini sağlamaya çalıştığını bildirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Deccal" ifadesini kullanan Acar, "FETÖ için terör örgütü tabirini yeterli görmüyorum, İslam'ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapıdır" diye konuştu.İpek ailesine ait şirketlerin FETÖ'nün himmet paraları ile desteklendiğini bildiren Acar, "Akın İpek, Kemalettin Özdemir'in göz bebeğidir. Özdemir, 15 Temmuz'un görünmeyen bir numarası. Gülen'le birlikte örgütte en önemli 3 isimden biri" dedi. Acar, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde FETÖ elebaşının, İpek ailesince Gölbaşı'nda yapılan villaya getirileceğini ve burayı karargah olarak kullanacağını da belirterek, "İpek'in bu zenginliği asla kendisine ait değil. Akın İpek ne yaptıysa Özdemir'in, dolayısıyla Gülen'in talimatıyla yaptı" diye konuştu.Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Cafer Tekin İpek'in 90 yıl, annesi Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti. Ayrıca kayyım atanan şirketlerdeki, sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi. Mütalaada firari Hamdi Akın İpek'in dosyasının ayrılması istendi.