CHP’li Germencik Belediyesi’nden de 34 işçi kovuldu

BUGÜN NELER OLDU

31Mart yerel seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Aydın'ın Germencik ilçe belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli 34 çalışan işten çıkarıldı. SABAH'a konuşan işçiler, belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Fuat Öndeş'in kendilerini istifaya zorladığını ancak istifa etmedikleri için Germencik Mezarlığı'nın da aralarınd olduğu farklı yerlere sürüldü. İki çocuk babası Nuri Ekici (32), asıl işiyle bir ilgisi olmamasına rağmen istifa etmeyip direndi ve mezarlık temizledi. Sürgüne rağmen CHP'li belediyenin zulmü bitmedi. İşçiler, SGK'ya ait 22 kodu (iş yerlerinde alkol veya uyuşturucu kullanan çalışanların işlerine tazminatsız son verilmesi) gerekçe gösterilerek Kurban Bayramı öncesi 34 işçi kapı önüne konuldu. İşçilerden Yücel Kuru, "Haberimiz yokken birden işten çıkarıldık. Şoktayım. Borçlarımı ödeyemiyorum. Hayatım mahvoldu." dedi. 9 yıllık zabıta Engin Akmazlar ise, "Seçimden bir hafta sonra yol süpürme bölümüne aldılar. 23 gün yol süpürdüm, lağım temizledim. Çıkarıldığımı tesadüfen öğrendim" dedi. Hak-iş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Aydın İl Başkanı Koray Güneş ise, "Başkan Yardımcısı Aydın Bircan bize, "Bunlar normal. Biz işten çıkarttık siz ne yaparsanız yapın" yanıtını verdi.