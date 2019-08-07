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’cü Tetkik Hakimine 8 yıl!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen davalarda yeni bir karar daha çıktı. İstanbul 27. ’nce eski Tetkik Hakimi Seyfullah Çakmak’a 7 yıl 13 ay 5 gün hapis cezası verildi.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 15:02
FETÖ’cü Tetkik Hakimine 8 yıl!

FETÖ/PDY'nin yargı mensuplarına yönelik yürütülen davaların biri daha sonuçlandı. Fetullahç Terör Örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan eski HSYK Tetkik Hakimi Seyfullah Çakmak hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, Çakmak'a önce 'Silahlı Terör Örgütüne üye olmak' suçundna 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın üzerine yüklenen suçun Terör suçu olması nedeniyle cezada arttırım yapan mahkeme 9 yıl 9 aya çıkardığı hapis cezasında indirim uyguladı.

Mahkeme heyeti, Çakmak'ın tutum ve davranışları nedeniyle 1/6 oranında indirim yaparak 7 yıl 13 ay 5 gün hapis cezasında karar kıldı.

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FETÖ’cü Tetkik Hakimine 8 yıl!
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