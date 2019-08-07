Gara ve Metina’da 14 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 2 ayrı hava operasyonunda, toplam 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında sınır birliklerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi. Metina bölgesine düzenlenen operasyonda da 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece dün iki hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.Bu arada Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi sınırlarındaki Cilo Dağı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Yüksekova kırsalında dün akşam jandarma, polis ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda ise arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 300 bin lira ödülle aranan teröristin, Yüksekova YPS-halkla ilişkiler sorumlusu olduğu belirtildi. Operasyonda terörist Miktad Örde'ye yardım ve yataklık eden bir kişi de yakalandı.