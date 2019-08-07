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İzmir’de kripto askerlere operasyon

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
İzmır'de, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt imamları tarafından büfe telefonları ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen, 12'si aktif görevde bulunun subay ve astsubay, 2'si ihraç edilmiş astsubay, biri istifa etmiş yüzbaşı, biri de istifa etmiş teğmen ile bu askerlerle irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 12'si yakalandı. 6 şüpheli ise aranıyor. Niğde'de de Adana ve Ankara'daki soruşturmalarda aranan Ö.Y. ve ByLock kullanıcısı olan C.Ö. saklandıkları evlerde, sahte kimliklerle yakalandı.
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İzmir’de kripto askerlere operasyon
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