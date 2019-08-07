Türk bilim insanları bu kez kuzey kutbunda

BUGÜN NELER OLDU

Antarktika seferlerinin ardından Türk bilim insanları, rotayı bu kez Arktik Okyanusu'na çevirdi. İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi öncülüğünde temmuzda gerçekleşti.Sefere Antarktika Bilim Seferleri'nin koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Burcu Özsoy liderlik etti. Özsoy ana amaçlarının minimum ayak iziyle maksimum verimde bilim yapmak olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:Sefere 7 bilim insanı katıldı. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan 41 katılımcının 14 projesi için çalışmalar yürütüldü.Önce Norveç'in başkenti Oslo'ya, buradan Svalbard Takımadaları'ndaki dünyanın en kuzey yerleşimi Longyearbyen'a ulaştık. Buradan kiralanan gemiyle seferi tamamladık.Kalıcı organik kirleticilerin belirlenmesi, yakıt kirlilikleri, plankton tür ve dağılımları, deniz buzu gözlemleri ve uydu verileri ile korelasyonu, hava kalite ölçümleri gibi projelere ek olarak lise öğrencileri tarafından üretilen meteorolojik ve atmosferik ölçüm istasyonunun fizibilite çalışmaları da yapıldı.Havanın hiç kararmaması bizleri etkilese de daha uzun çalışma ve seyir saatlerine sahip olduk.Svalbard Adası ve çevresinde, eriyen buzullar ve onların getirdiği çamurla kahverengi olmuş deniz, buzul yarıkları ve azalan deniz buzları, sayıları giderek azalan kutup ayıları vardı. Balinalar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda.Hem küresel iklim değişikliğini takip etmek ve gelecek politikalarımızı belirlemek hem de güçlü bir devlet olarak her iki kutup bölgesinde de fiziki varlığımızın sağlanması lehimize olacak.