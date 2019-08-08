Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhittin T. ve avukatı katıldı.

Sanık Muhittin T. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden sanık, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Sanık Muhittin T'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.