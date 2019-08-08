Antalya'da toplu taşımaya zam

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Yeni düzenleme kapsamında 1 lira olan aktarma ücreti ise 60 dakikalık süreyle ücretsiz olacak.

Hatların revize edilmesiyle aktarmaların artacağı belirtilen açıklamada, bu sayede toplu taşımanın daha fazla tercih edilen bir ulaşım seçeneği haline gelmesi hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, son tarife değişikliğinin 2 yıl önce yapıldığını hatırlatarak, başta akaryakıt olmak üzere pek çok kalemde yaşanan artışın ulaşım esnafını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ulaşım esnafının yoğun talepleri doğrultusunda ve ulaşım esnafının birçok gider kaleminde yaşanan artış nedeniyle zamlı tarife uygulamasına geçtiklerini kaydeden Filiz, "Halkımızın menfaatleri en büyük önceliğimizdir. Bu husus dikkate alınarak titizlikle çalışılmış ve yeni tarife belirlenirken halkımızın ekonomisi ile toplu taşıma esnafının durumu arasında dengeleme yapılmıştır. Böylece artırım oranı yüzde 24 oranında tutulmaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.