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Meclis üyesine

Ankara Ticaret Odası () Meclis Üyesi , sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Süleyman S'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının Altındağ ilçesinde silahla ettiğini tespit etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 18:11

Alınan bilgiye göre, Zinnur Erol (48) ile arkadaşı olduğu öğrenilen Süleyman S. 06 FS 4804 plakalı otomobille Çetin Emeç Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Süleyman S. yol kenarında devam eden tartışmanın ardından tekrar araca binen Erol'a yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Erol olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman S. Mevlana Bulvarı'nda bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Süleyman S'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının Altındağ ilçesinde silahla intihar ettiğini tespit etti.

Bu arada, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
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