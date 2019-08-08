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Son dakika: Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, , Burdur, ve 'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaşadıklarını dehşeti anlatırken ''Makam odamın duvarı yıkıldı'' dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçesinde 5 vatandaş hafif yaraladı. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 15:50
Son dakika: Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Denizli'de saat 14.19'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya, Burdur ve 'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre deprem 5.7 büyüklüğünde...

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Son dakika: Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü
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