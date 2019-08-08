Son dakika: Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü
Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaşadıklarını dehşeti anlatırken ''Makam odamın duvarı yıkıldı'' dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçesinde 5 vatandaş hafif yaraladı. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır.
Giriş Tarihi: 8.8.2019 15:43Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 15:50
Denizli'de saat 14.19'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre deprem 5.7 büyüklüğünde...