Son dakika: Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Denizli'de saat 14.19'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre deprem 5.7 büyüklüğünde...