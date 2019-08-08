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Son Dakika Haberi:'de

Son Dakika...'de saat 14.19'da şiddetli bir meydana geldi. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre deprem 5.7 büyüklüğünde...

Giriş Tarihi: 8.8.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 15:00
Son Dakika Haberi:Denizli'de deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Denizli'nin yanı sıra bölge illlerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup, olmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 14.25'te meydana geldi.

Denizli'deki 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

YERİN 7.09 KM DERİNLİĞİNDE!

Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra, Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar ponik içerisinde dışarı çıktı.

Yetkililer, depremin yıkım ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Haberi:Denizli'de deprem
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