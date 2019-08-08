Son Dakika Haberi:Denizli'de deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Denizli'nin yanı sıra bölge illlerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup, olmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 14.25'te meydana geldi.

Denizli'deki 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

YERİN 7.09 KM DERİNLİĞİNDE!

Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra, Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar ponik içerisinde dışarı çıktı.



Yetkililer, depremin yıkım ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

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