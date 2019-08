‘Farklı inançları yaşatan bir ülkeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle yemeğinde buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Kadim tarihimiz boyunca topraklarımız her zaman darda kalanın çalacak kapısı olmuştur. O yüzden sizlerin kapısı da her zaman dil, din, ırk, etnik köken ayrımı yapmadan bize ihtiyacı olanlara açık olmalıdır.Dünyanın başka yerlerinde ibadethaneler saldırıya uğrarken, farklılıklar yeryüzünden silinmeye çalışılırken, biz farklı inançları yaşatmaya çalışan bir ülkeyiz. Farklılıkların en büyük zenginlik olduğuna dair inancımız her şekilde ispatlanmışken, adımıza başka hikayeler anlatılmasına izin veremeyiz. En büyük mücadelemiz algı manipülasyonlarına, çarpıtmalara ve insanların içine çekildiği gerçek ötesi bilinç hallerine karşı olmalıdır.Artık esas savaş, toprak değil, zihin istilası üzerinden yaşanıyor. Zihinleri istila etmek en güçlü egemenlik kabul ediliyor. Yalan, hakikat kılığına girerek salgın bir hastalık gibi kitlelerin zihnini işgal ediyor. Bu durum ülkemizin siyasi ve politik duruşunu da manipüle edecek kadar ileri boyutlara varıyor.Yerel değerlerimizi evrensel düzleme çıkarmak hepimiz için hedef olmalıdır. Sadece oyuncak kültürümüz bile Süpermenlerin, Barbie bebeklerin çok daha ötesinde bir çeşitliliğe sahip. Bunlar, neden dünya kültür mirasının parçası olmasın ki.