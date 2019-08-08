Fırat’ın doğusuna ABD ile ortak adım

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Zelenskiy, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Külliye'nin kapısında tokalaşarak poz veren iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:Görüşmelerimizde Zelenskiy'e Ukrayna'nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerim, Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı kimliklerinin ve kültürlerinin korunması temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.Maalesef Donbas'ta ateşkesin ihlal edildiğini, açılan ateş sonucu dört Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Ben bir kez daha buradan devlet başkanının şahsında dost Ukrayna halkına taziyelerimizi ifade ediyorum.Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir. 2018 ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. Kendimize yeni bir hedef belirledik 10 milyar dolar. Türkiye ve Ukrayna 10 milyar dolar hedefini yakalayabilir mi? Bana göre yakalar ve başkan da aynı kanaati paylaşıyor. Karşılıklı yapabileceğimiz birçok yatırımlar ve atacağımız adımlar var.FETÖ ile mücadele kapsamında Ukrayna makamlarının bugüne kadar aldığı tedbirleri takdirler karşılıyoruz. Özellikle Maarif Vakfımızın, Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı ile müşterek atabileceği çok önemli adımların olduğuna inanıyoruz. Mevcut işbirliğimizi ilerletme hususunda mevkidaşımla tam bir fikir birliği içindeyiz.(Zelenskiy'nin Rusya tarafından tutuklanan vatandaşları için taktığı bileklik hakkında) Eğer böyle her gelen için bileklik takarsak, sonra bilekliği takacak yer de bulamayacağız. Çünkü bileklikleri takmayı gerektirecek çok hadiseler yaşıyoruz. Kerç Boğazı'ndan tut Filistin'de Myanmar'da dünyanın dört bir köşesinde bu çileleri görüyoruz. Bütün mesele biz siyasetçiler işte buna son vermenin gayreti içinde olmalıyız.(ABD ile birlikte güvenli bölgenin tesisi ile ilgili) Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek, ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim şimdi. Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı, atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor.Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin isteği üzerine önceki gün Donbas'ta ateşkesin ihlaliyle açılan ateş sonucu ölen 4 Ukrayna askeri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Zelenskiy, bu dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin dünyaca meşhur olduğu geleneksel misafirperverliği için teşekkür eden Zelenskiy, "İyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortağımız olan Türkiye ile var olan ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda değişmeyen desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.Donbas'ta barışın diplomatik yollarla tesis edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Zelenskiy, "Denizcilerin, siyasi tutukluların ve Kırım'da tutuklanan Ukraynalıların serbest bırakılması bizim önceliğimizdir. Bu konuda diğer toplumların bu meseleyi unutmamaları gerekiyor. Söz konusu mesele, savaşın bitmesinin bir parçasıdır. O yüzden birbirimize destek olmamız lazım. Bu iki bilekliği tutuklu iki denizcinin anne ve babasından almıştım. Bunlar benim için mesaj. Onlar dönene kadar bende kalacaklar" diye konuştu. Bugün İstanbul'da düzenlenecek Türkiye- Ukrayna İş Forumu'na katılacak olan Zelenskiy, Türk işadamlarına yatırım çağrısı yaptı. Zelenskiy, Erdoğan ile yol, havalimanı, deniz limanları işbirliği, savunma enerji, turizm alanlarında işbirliğini konuştuklarını belirterek, "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışmanız için size şahsım adına garanti verebilirim. Birlikte büyüyelim" dedi.Görüşmelerin ardından Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Devlet Uzay Ajansı "Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Keşfi ve Kullanımı Amaçlı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.