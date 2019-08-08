Görüntülü görüşürken beynine pil yerleştirildi

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MedipolMega Üniversite Hastanesi'nde yapılan ameliyatla 42 yaşındaki Libyalı Parkinson hastası Marwah Almabrouk'un beynine iki elektrot yerleştirildi. Hasta, ameliyat sırasında Amerika'da bulunan ailesi ile FaceTime üzerinden görüntülü olarak görüştü. Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, ameliyatın ardından sürece ve uyguladığı tekniklere ilişkin bilgiler verdi. Zırh, ilaçların yetersiz kaldığı ya da şiddetli yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili ameliyatı yaptıklarını kaydetti. Zırh, "Beynin içerisine iki adet ince elektrot yerleştirerek ve bu elektrotlarla beyine elektrik akımı vererek hastalıktan sorumlu bölgedeki hücrelerin aktivitesini değiştirebiliyoruz, baskılayabiliyoruz ya da uyarabiliyoruz. Beynin içinde bizim için ulaşılamayacak hiçbir nöron yok. Hepsine ulaşabilmemiz ve elektrik akımı verebilmemiz mümkün. Günümüzde hareket bozuklukları tedavisinde ön planda ve yaygın olarak, beyin pili ameliyatlarını başarıyla kullanıyoruz. Sadece Parkinson değil, el titremelerinde, aşırı vücut kasılmalarıyla giden rahatsızlıklarda da beyin pili tedavisi yarar sağlıyor. Depresyonda, obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda, hatta ileride belki iştah kontrolünde veya hafızayı geri çağırmayla, Alzheimer ve benzeri rahatsızlıkların tedavisinde de istediğimiz sonuçları verebilirse beyin pili ameliyatını kullanabileceğiz" dedi.Beyinve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, ameliyat boyunca hastanın uyanık olduğunu ifade ederek, ameliyatı hastayla karşılıklı sohbet ederek gerçekleştirdiklerini kaydetti. Zırh, "Yaklaşık 2 saat mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniği ile beynin fizyolojik haritasını çıkarıyoruz. Hastalıktan sorumlu hücrelerin yerini tek tek buluyoruz. Ameliyatı uzatma kabloları ve sistemi besleyecek harici güç ünitesini yerleştirerek tamamlıyoruz. Bütün girişim yaklaşık 3.5-4 saat sürüyor. Aslında ameliyat bitiyor ama esas iş ondan sonra başlıyor. Çünkü hastamız ayakta poliklinik kontrollerine gelecek ve beyin pili programlama işlemi yapacağız. Bu cihazların en büyük özelliği programlanabilir, ayarlanabilir, o hastanın bulgularını düzeltmeye yönelik şekilde elektrik akımını beyne vermemize imkân sağlayan cihazlar" dedi.