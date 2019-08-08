Hakkari'de terörle mücadele

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ilçenin Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait iki şarjör, 50 fişek ve bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."